A professora foi atingida na mão, passou por cirurgia e segue internada no HeatArquivo / Agência O DIA

Publicado 13/08/2024 15:46 | Atualizado 13/08/2024 15:57

Rio - A professora baleada a caminho do trabalho , durante uma operação da Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (12), no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, passou por cirurgia na mão e está se recuperando no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

Segundo a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo, a vítima, que não teve o nome revelado, permanece estável. Ela trabalha na Escola Municipal Prefeito Nicanor Ferreira Nunes, que fica no bairro onde a operação aconteceu. Durante a ação, dois homens foram presos.

A operação, que contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), foi em apoio à Polícia Civil de Santa Catarina. Eles cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de uma quadrilha especializada no tráfico interestadual de drogas, no Rio de Janeiro, no Paraná e em Santa Catarina. Questionada, a Polícia Civil não deu detalhes sobre de onde partiu o tiro que atingiu a vítima.