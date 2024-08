Moradores filmaram agentes armados nas ruas - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/08/2024 18:36

Rio - Uma professora foi baleada a caminho do trabalho, durante uma operação da Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (12), no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a vítima foi atingida na mão. Ela aguarda por uma cirurgia e seu estado de saúde é estável.

A Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) informou que participa de operação em apoio à Polícia Civil de Santa Catarina. Os agentes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de uma quadrilha especializada no tráfico interestadual de drogas, no Rio de Janeiro, no Paraná e em Santa Catarina.



Até o momento, dois suspeitos foram presos em São Gonçalo, a operação está em andamento. Não foi informado para qual hospital a professora foi levada.