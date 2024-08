Policiais vasculharam endereços ligados aos suspeitos - Divulgação

Policiais vasculharam endereços ligados aos suspeitosDivulgação

Publicado 13/08/2024 16:41

Rio - Policiais civis da 25ª DP (Engenho Novo) realizaram, nesta terça-feira (13), uma operação a fim de cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos de participação na tentativa de latrocínio contra o coronel da Polícia Militar João Jacques Busnello. Em março, enquanto transitava em uma moto pela Avenida 24 de Maio, no Riachuelo, na Zona Norte do Rio, o ex-sniper foi baleado duas vezes durante um assalto.

A princípio, os policiais acreditavam que eram três os envolvidos no crime: dois em uma moto, e um terceiro, em outra. As investigações, no entanto, apontaram para um quarto indivíduo, que teria sido o responsável por monitorar e indicar a localização da vítima no momento do ataque.

Após trabalho da equipe de inteligência da 25ª DP, os agentes localizaram os imóveis (os endereços não foram divulgados), onde encontraram diversos aparelhos de telefone celular. Não houve prisões.

A Polícia Civil informou que dois dos suspeitos – o que teria feito a abordagem à vítima, e o que teria efetuado os disparos – já haviam sido identificados e denunciados antes da operação – os nomes não foram revelados. A expectativa agora é analisar os aparelhos apreendidos para identificar os outros participantes.

O Coronel Busnello foi atacado por criminosos em março passado Reprodução/Instagram

Na época do crime, após receber dois disparos no tórax, o Coronel Busnello chegou a entrar em luta corporal com um dos assaltantes e buscou ajuda, até ser encaminhado para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Pasteur, no Méier, também na Zona Norte.

Já a moto dele, que havia sido roubada pelos criminosos, foi recuperada por PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho em um dos acessos à comunidade do Rato Molhado, no bairro vizinho do Sampaio.

Com passagens por diferentes batalhões e forças da PM, como Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Grupamento Especial de Policiamento de Estádios (Gepe), ele ganhou notoriedade em 2009, quando, na condição de atirador de elite do Bope, atirou contra a cabeça de um sequestrador que mantinha como refém uma mulher, com uma granada na cabeça, em uma farmácia em Vila Isabel.