Luiz Gustavo Rosa, conhecido como Bicheiro, foi preso nesta terça-feira (13) na Ilha do GovernadorReprodução

Publicado 13/08/2024 16:06 | Atualizado 13/08/2024 17:31

Rio - Luiz Gustavo da Silva Rosa, conhecido como 'Bicheiro', de 31 anos, suspeito de participar do confronto que matou dois policiais militares no Complexo da Maré, em junho , foi preso na manhã desta terça-feira (13) na Ilha do Governador, na Zona Norte.

De acordo com as investigações, Luiz integra a facção Terceiro Comando Puro (TCP), que domina comunidades da Maré, na Zona Norte, onde policiais militares e civis realizaram uma operação nesta terça contra lavagem de dinheiro do tráfico.

Devido à movimentação das equipes no interior do complexo, criminosos fugiram para bairros vizinhos. Na Ilha do Governador, equipes do 17º BPM (Ilha do Governador) receberam denúncias anônimas dizendo que traficantes estariam em uma casa na Estrada do Galeão, na altura do bairro Portuguesa. Os policiais foram ao local e encontraram 'Bicheiro' e um segundo suspeito.

Contra Luiz havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Ele tinha outras 13 anotações criminais.

Segundo a Polícia Militar, o homem é apontado como suspeito de envolvimento no confronto que matou os policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Jorge Henrique Cruz e Rafael Wolgramm Dias, em junho. Na ocasião, os agentes foram encurralados por criminosos em uma residência na comunidade do Timbau e baleados. Jorge morreu no local Rafael faleceu após ficar cinco dias internado no Hospital Federal de Bonsucesso.

'Bicheiro' também estaria envolvido com a guerra entre milícia e tráfico que assola Seropédica, na Baixada Fluminense. Luiz teria assumido a liderança de uma narcomilícia, ligada ao TCP, após a prisão de Anderson de Amorim Araújo Júnior, conhecido como 'Bigode ', no início de agosto.

A prisão de Luiz Gabriel foi registrada na 37ª DP (Ilha do Governador).