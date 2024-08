Bigode foi preso enquanto saía do Complexo da Maré - Reprodução

Publicado 06/08/2024 08:23 | Atualizado 06/08/2024 08:24

Rio - Uma operação da Polícia Civil prendeu, na noite desta segunda-feira (5), o líder da milícia de Seropédica, na Baixada Fluminense, Anderson de Amorim Araújo Júnior, conhecido como "Bigode". O criminoso foi surpreendido pelos agentes enquanto saía do Complexo da Maré, na Zona Norte.

A ação foi realizada em conjunto entre as delegacias de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte). Contra "Biogde", havia dois mandados de prisão temporária relacionados a homicídios praticados na região em que dominava.

Segundo investigações, o miliciano estava entre os criminosos que trocaram tiros com as equipes policiais em Seropédica no dia anterior. Na ocasião, dois homens acabaram mortos e foram apreendidos sete fuzis, cinco veículos roubados e com características adulteradas, coletes balísticos e roupas táticas.