Os policiais cumpriram contra Deivid um mandado de prisão temporária por feminicídio - Reprodução

Publicado 06/08/2024 20:56 | Atualizado 06/08/2024 21:42

Rio - A Polícia Civil prendeu, na noite desta terça-feira (6), um suspeito de ter planejado a morte da ex-namorada com um milkshake de morango envenenado em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Após investigações, ele foi encontrado em Rio das Pedras, na Zona Oeste. O homem, identificado como Deivid Nascimento Santana, fugiu após ter cometido o crime no sábado (3).

Segundo o delegado Bruno Gilaberte, titular da 82ª DP, os agentes cumpriram um mandado de prisão temporária de 30 dias – prorrogável por mais 30 – pelo crime de feminicídio de Vitória da Conceição Pereira, 23 anos. Se confirmado que ele colocou veneno de rato no milkshake e planejou a morte da jovem, a prisão será convertida de temporária em preventiva.

Vitória começou a passar mal na tarde de sábado, após ingerir a bebida, e foi levada para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, em Maricá. Na unidade de saúde, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser reanimada, mas morreu na madrugada de domingo (4).

Ao DIA, o delegado Bruno Gilaberte afirmou que o período de prisão temporária deverá ser suficiente para comprovar, a partir da substância encontrada no fundo do copo de milkshake, o plano de Deivid: "Nesse período, vamos trabalhar a prova pericial. O resultado do exame cadavérico até costuma sair rápido, mas como se trata de um caso de envenenamento, provavelmente vamos precisar de outros exames, como o de vísceras. Mas não dá para acreditar que no fim das contas o resultado não será positivo".

A substância encontrada no fundo do copo, que a polícia acredita ser veneno de rato Reprodução

A dinâmica do crime

De acordo com a Polícia Civil, na última semana de julho, Vitória compareceu à delegacia em duas ocasiões. Primeiro, alegando que Deivid invadiu a casa dela, também em Maricá, e feriu o namorado dela com uma faca. Após a denúncia, a Justiça concedeu uma medida protetiva a favor da jovem. Depois, ela retornou para afirmar que recebia mensagens de texto enviadas de diferentes números e apontar que, provavelmente, eram do suspeito.

No último sábado, dia do crime, Deivid realizou uma nova investida contra a vítima. Ele disse a um empresário, contratado por ele, que se chamava Leandro e o convenceu a contratar Vitória para um serviço de faxina. Argumentando que pretendia surpreendê-la com um pedido de casamento, ele comprou o milkshake e batatas fritas e pediu para que a pessoa entregasse à vítima, que passou mal logo em seguida.