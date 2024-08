Os policiais levaram o suspeito para a delegacia de polícia - Reprodução

Os policiais levaram o suspeito para a delegacia de políciaReprodução

Publicado 06/08/2024 18:31

Rio - Policiais militares do programa Patrulha Maria da Penha prenderam, nessa segunda-feira (5), um homem suspeito de tentar matar a companheira em Tauá, na Ilha do Governador. Segundo a PM, ele confessou que atirou contra ela e entregou uma carabina, que teria sido usada no crime.

Carlos Roberto de Souza Leal, de 69 anos, teria disparado três vezes contra Ellen Taiana Porto Aiolfi, de 28, após uma discussão. Segundo a PM, policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionados pela administração do Hospital Municipal Evandro Freire (HMEF), unidade que recebeu a vítima, e seguiram para a residência do suspeito, onde foi efetuada a prisão.

De acordo com a Coordenação de Emergência Regional (CER) do HMEF, o estado de saúde de Ellen Taiana é estável.

Os policiais encaminharam Carlos Roberto à 21ª DP (Bonsucesso), onde foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Em seguida, ele foi levado para a 37ª DP (Ilha do Governador) para cumprimento de mandado de prisão temporária por tentativa de feminicídio e em seguida conduzido ao sistema prisional.