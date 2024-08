O acidente causou trânsito lento próximo ao km 172 - Reprodução/X

O acidente causou trânsito lento próximo ao km 172Reprodução/X

Publicado 06/08/2024 21:00 | Atualizado 06/08/2024 22:08

São João de Meriti - Uma pessoa morreu após colisão lateral entre um veículo de passeio e um ônibus, no início da tarde desta terça-feira (6), na pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura do km 172, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A vítima, do sexo masculino, estava no banco traseiro do carro e faleceu no local – a identidade não foi revelada.

Segundo a concessionária EcoRioMinas, que prestou socorro aos acidentados, houve outras três vítimas: duas leves, liberadas no local; e uma em estado moderado, encaminhada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. A direção da unidade não soube informar o estado de saúde.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que participou do atendimento, comunicou que a pista foi liberada totalmente por volta de 17h30, cerca de quatro horas após o acidente, o que deixou o trânsito lento por excesso de veículos no trecho, de acordo com a concessionária. Durante esse período, foi necessária interdição de uma faixa da via para o trabalho da perícia e a remoção do corpo.

A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti). A Polícia Civil informou que o corpo do homem foi levado para o Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC) de Duque de Caxias, na Baixada.