A maior parte dos casos é registrada em homens acima de 25 anos - Divulgação

Publicado 06/08/2024 19:27 | Atualizado 06/08/2024 20:02

Rio - A Secretaria de Saúde do Estado (SES) lançou o Painel de Tuberculose nesta terça-feira (6), Dia de Conscientização, Mobilização e Combate à Doença. A ferramenta apresenta números atualizados mensalmente sobre casos e informações sobre a distribuição por sexo, raça/cor, faixa etária e escolaridade.

Em 2022, foram registrados mais de 17 mil novos casos de tuberculose no estado. Deste total, cerca de 60% dos pacientes concluíram o tratamento e ficaram curados, mas 18,19% abandonaram os cuidados médicos. Ainda de acordo com o Painel, atualmente, 70% dos casos de tuberculose afetam homens na faixa etária de 25 a 34 anos com ensino fundamental, e 67% dos doentes se declararam pretos ou pardos.

Os dados para a criação do Painel são retirados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, e são atualizados mensalmente no programa. Em 2023, as duas unidades hospitalares estaduais de referência para a doença, uma em Niterói e a outra na capital, realizaram juntas aproximadamente 4 mil diagnósticos por teste rápido molecular (TRM-TB), o que representa um aumento de 34% em relação ao ano anterior