Vítima sai assustada do veículo, pega o bebê e correReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/08/2024 18:59 | Atualizado 06/08/2024 19:13

Rio - Uma mulher foi rendida por dois suspeitos em uma moto e teve seu carro roubado na Rua 24 de Maio, no bairro Riachuelo, Zona Norte do Rio. A vítima estava com um bebê dentro do veículo durante a ação. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Imagens publicadas nas redes sociais nesta terça-feira (6) mostram o momento da ação. No vídeo, gravado por um motorista que estava próximo, a vítima sai assustada do carro, pega o bebê e corre. Um dos suspeitos entra no veículo e acelera, seguido pelo comparsa em uma moto.

Veja o vídeo:

Mulher com bebê é rendida por criminosos e tem carro roubado na Zona Norte



O caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo). Os agentes tentam localizar os envolvidos no crime.