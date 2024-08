A polícia acredita que ligação entre empresas e traficantes visava ao monopólio do serviço de internet nas regiões - Divulgação

Publicado 06/08/2024 17:35 | Atualizado 06/08/2024 18:26

Rio - Empresas para distribuição de sinal de Internet suspeitas de vínculo com traficantes de drogas do Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, foram alvos da operação Tyranny, da Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (6). A finalidade era cumprir oito mandados de busca e apreensão em diferentes endereços pelo estado.

Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) estiveram no bairro de Higienópolis, também na Zona Norte, e nos municípios de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; Teresópolis, na Região Serrana; e Paraíba do Sul, no Centro-Sul. A polícia acredita que o vínculo entre as empresas e criminosos tem o objetivo de promover o monopólio no serviço nessas regiões.

A corporação não deu números, mas informou que foram apreendidos dispositivos eletrônicos, como celulares, notebooks e CPUs, além de documentos, no Rio, em Caxias e em Paraíba do Sul – não há menção sobre apreensão em Petrópolis, embora houvesse alvo da operação no município.

Sobre os responsáveis pelas empresas, a polícia chega a mencionar nas investigações que um "proprietário possui ligação direta com traficantes do Complexo do Alemão". Não há, porém, registro de prisões na operação desta terça, um desdobramento da Operação Bochecha, realizada no início do ano.