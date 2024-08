Além dos celulares, havia ainda perfumes de diversas marcas nas bagagens apreendidas - Divulgação

Publicado 06/08/2024 16:47 | Atualizado 06/08/2024 18:02

Rio - Dois passageiros foram flagrados, na noite de segunda-feira (5), com 99 aparelhos celulares e 20 perfumes no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte. A ação foi realizada por servidores da Receita Federal durante escaneamento rotineiro de bagagens.

Segundo a Receita, as equipes confiscaram quatro malas por suspeita de que o conteúdo pudesse ter fins comerciais. Os agentes encontraram celulares da marca Xiaomi e perfumes de marcas variadas – uma carga avaliada em R$ 54 mil.

Ainda de acordo com a Receita Federal, os passageiros, que não tiveram a identidade revelada, embarcaram em Foz do Iguaçu (PR) em voos com conexões no Rio de Janeiro com destino para Natal (RN) e Salvador (BA). Eles não apresentaram documentos para comprovação da legalidade no transporte dos produtos.

O órgão informou que será lavrado um auto de infração e feita a representação fiscal ao Ministério Público. A dupla não foi detida.