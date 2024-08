Ataque a tiros aconteceu no momento em que o PM saía de casa em Mesquita - Reprodução

Ataque a tiros aconteceu no momento em que o PM saía de casa em MesquitaReprodução

Publicado 06/08/2024 16:57 | Atualizado 06/08/2024 17:44

Rio - O policial militar Thiago Cardoso dos Santos, de 36 anos, vítima de um ataque a tiros quando saía de casa em Mesquita , recebeu alta do Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde desta terça-feira (6), depois de passar por um procedimento de lavagem cirúrgica. O agente foi baleado na mão direita e teve ferimentos no cotovelo.

De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, a equipe médica realizou a limpeza das lesões do capitão da PM e o liberou. O agente deu entrada na unidade depois que foi alvo de um ataque de criminosos no bairro Vila Emil.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o veículo do policial, um Toyota Corolla blindado de cor preta, sendo fechado pelo carro dos criminosos, que desceram atirando. Thiago conseguiu escapar, mesmo com os bandidos realizando disparos.

Veja o vídeo:

Capitão da Polícia Militar é alvo de ataque a tiros em Mesquita.#Tiros #Mesquita #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/4QnJvB4c5p — Jornal O Dia (@jornalodia) August 6, 2024 Alguns dos tiros atravessaram a blindagem do carro e atingiram o policial. Ele foi baleado na mão direita e teve lesões no cotovelo. Agentes do 20º BPM (Mesquita) foram ao local, socorreram o agente e o levaram até o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde Thiago foi atendido na emergência e passou por exames complementares. Alguns dos tiros atravessaram a blindagem do carro e atingiram o policial. Ele foi baleado na mão direita e teve lesões no cotovelo. Agentes do 20º BPM (Mesquita) foram ao local, socorreram o agente e o levaram até o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde Thiago foi atendido na emergência e passou por exames complementares.

Os criminosos vestiam toucas e roupas pretas, além de estarem armados com fuzis. O caso é investigado pela 53ª DP (Mesquita).