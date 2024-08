O suspeito foi levado para a 59° DP (Duque de Caxias), onde confessou o crime - Reprodução

Publicado 06/08/2024 16:28 | Atualizado 06/08/2024 16:36

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (6), Edimar Barbosa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele é acusado de tentar matar o próprio amigo com um bombom envenenado e, logo em seguida, esfaqueá-lo. O crime teria sido motivado por ciúme.



Os agentes tomaram conhecimento do caso após a vítima dar entrada com os ferimentos na Unidade de Pronto Atendimento do Parque Lafaiete. Segundo as investigações, Edimar ficou com ciúme após o amigo se reaproximar de uma ex-namorada sua. Ele, então, colocou chumbinho em um bombom, dizendo que era um presente da mulher para a vítima.

Bombom envenenado com chumbinho Arquivo Pessoal

Ao dar a primeira mordida, o homem estranhou o gosto do doce e parou de comer. Edimar, então, esfaqueou a vítima que, em meio ao ataque, conseguiu fugir, indo diretamente para a unidade de saúde. Ele passou por uma lavagem estomacal e está internado. O estado de saúde é considerado estável.

O suspeito foi levado para a 59° DP (Duque de Caxias), onde confessou o crime. Os agentes encontraram o bombom envenenado com chumbinho, junto de um bilhete, jurando a vítima de morte. Edimar vai responder por tentativa de homicídio triplamente qualificado.