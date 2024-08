Moradores do Morro dos Macacos fazem protesto pelas mortes de entregador e adolescente - Reprodução/Redes sociais

Moradores do Morro dos Macacos fazem protesto pelas mortes de entregador e adolescenteReprodução/Redes sociais

Publicado 06/08/2024 21:58 | Atualizado 06/08/2024 22:14

Rio - Moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte, fizeram um novo protesto nas ruas do entorno da comunidade pedindo por paz, na noite desta terça-feira (6). Eles seguravam balões brancos e levavam faixas com a mensagem: "A comunidade dos Macacos pede paz".



A manifestação foi motivada pelas mortes do entregador Luiz Gabriel Costa de Jesus, de 20 anos, e de um adolescente de 13 anos, baleados na comunidade. Ambos morreram após traficantes do Morro do São João, do Comando Vermelho (CV) invadirem o Morro do Macaco e atirarem contra pessoas do local, na madrugada de segunda-feira (5).

Na tarde deste mesmo dia, moradores da região realizaram protestos com pedaços de madeira, pneus, caçambas e sacos de lixo que foram colocadas na entrada do túnel e incendiadas para impedir o trânsito no local. As ruas foram fechadas, além do túnel, pedindo paz na comunidade. O Túnel Noel Rosa ficou interditado por uma hora. O protesto desta terça-feira (6) não teve objetos incendiados e terminou em uma passeata.

A segurança do local foi reforçada com carros blindados e policiais ao redor da comunidade e na entrada do Túnel Noel Rosa, que liga os bairros de Vila Isabel e Riachuelo. As mortes estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Despedida das vítimas

Luiz Gabriel foi enterrado na tarde desta terça-feira (6) no Cemitério do Catumbi, Zona Norte. Durante o sepultamento, amigos e familiares estavam bastante abalados e não quiseram falar com a imprensa. A vítima, que morava com a mulher e a filha de 7 meses, foi enterrada em uma cerimônia para poucas pessoas. O jovem trabalhava há dois meses com carteira assinada em uma farmácia e estava feliz por festejar o Dia dos Pais pela primeira vez.

Já o sepultamento do adolescente ocorreu na tarde desta terça-feira (6) no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi. Durante o velório, amigos e familiares usaram camisas com pedidos de justiça pela morte do adolescente.

A vítima era apaixonada pelo Flamengo e pelo futebol. Sua última festa de aniversário teve como tema o jogador argentino Lionel Messi. Maria Joanice Sousa de Melo, mãe da criança, está internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte, após também ser baleada durante o confronto no Morro dos Macacos. De acordo com o boletim médico, ela segue em estado estável sem previsão de alta.