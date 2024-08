Tiroteio assustou moradores do Morro dos Macacos no fim da noite deste domingo (4) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/08/2024 08:31 | Atualizado 05/08/2024 11:05

Rio - Um menino e um homem morreram, na madrugada desta segunda-feira (5), após um tiroteio no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, uma terceira pessoa também ficou ferida.

G. S. de A., de 13 anos, e Luiz Gabriel Costa de Jesus, de 20 anos, chegaram a ser socorridos mas não resistiram. A outra vítima, uma mulher, que é mãe do adolescente, não teve a identidade divulgada.

Segundo a Polícia Militar, após serem ouvidos disparos no interior da comunidade, uma equipe da UPP dos Macacos foi acionada para verificar a entrada de três feridos no Hospital Federal do Andaraí.



No local, testemunhas informaram que um homem em uma motocicleta teria efetuado disparos em direção às vítimas, dentre elas uma criança. Depois do ocorrido, o policiamento foi intensificado na região.

De acordo com a direção do Hospital Federal do Andaraí (HFA), três pessoas deram entrada na Emergência da unidade na madrugada desta segunda-feira (5) em decorrência de ferimentos por arma de fogo. Duas delas, incluindo um menor de idade, não resistiram e faleceram. A outra foi transferida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.



Nas redes sociais, moradores relataram que houve uma troca de tiros entre criminosos do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), em mais um episódio da guerra do tráfico.



"Eu fico me perguntando até quando? Até quando nós, moradores do Morro dos Macacos, vamos sofrer consequências de uma “guerra” que não é nossa? Não temos nada a ver com isso, mas no final das contas é sempre um de nós que acaba pagando com a própria vida, a troco de nada", questionou uma.



De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio, tiros foram ouvidos no Morro dos Macacos, próximo ao Túnel Noel Rosa, às 23h20 e às 00h20.



A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as mortes das duas vítimas. Diligências estão em andamento para identificar a autoria dos disparos e esclarecer as circunstâncias dos fatos.