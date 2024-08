Motorista foi flagrado imitando macaco para taxista no Leblon, na Zona Sul do Rio - Arquivo pessoal/Divulgação

Publicado 05/08/2024 21:56 | Atualizado 05/08/2024 22:41

DIA, o taxista detalhou que a confusão foi iniciada pelo agressor, que dirigia um carro modelo Tucson, na quarta-feira (31), na altura da Avenida Bartolomeu Mitre, Zona Sul do Rio. Rio - O taxista Arthur Ribeiro El Hage, que sofreu injúria racial e foi xingado por um homem no trânsito , contou que o criminoso estava muito nervoso no volante e apresentava comportamento agressivo antes mesmo de praticar o crime. Ao, o taxista detalhou que a confusão foi iniciada pelo agressor, que dirigia um carro modelo Tucson, na quarta-feira (31), na altura da Avenida Bartolomeu Mitre, Zona Sul do Rio.

"É normal engarrafar nessa avenida. Aí esse homem vinha buzinando para todo mundo no trânsito. O problema dele era com um ônibus. Ele foi forçando passagem e conseguiu ultrapassar o ônibus, aí ele jogou com tudo o carro para cima de mim, eu buzinei e não deixei ele entrar. Foi quando ele parou do meu lado e fez sons e gestos de macaco", lembra Arthur. O agressor, que já foi identificado, também disse algo como "You go, fucking Brazilian!", que pode ser traduzido como "vai você, seu brasileiro de m...".



Para o taxista, um homem branco, os xingamentos não afetaram somente ele, mas todos os brasileiros. "O jogador Vinicius Júnior foi para fora do país ganhar a vida e sofreu preconceito lá. Agora, imagina você estar no seu país e uma pessoa vem fazer isso no seu solo? Ele não só me xingou, mas xingou a todos nós. Por isso eu fui fazer a ocorrência. Isso é um absurdo", desabafou.

Arthur soube que o motorista foi identificado pela 15ª DP (Gávea), mas ainda não voltou à distrital para tomar conhecimento do nome do criminoso. O caso foi registrado como injúria racial por preconceito e está sob investigação. Procurada, a Polícia Civil não informou o nome do motorista e nem a data em que o mesmo irá prestar esclarecimentos.