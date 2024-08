Homem imitou macaco para taxista no Leblon - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 02/08/2024 20:19 | Atualizado 02/08/2024 20:35

Rio - Um motorista foi gravado imitando um macaco para um taxista no trânsito, no Leblon, na Zona Sul. A vítima também foi xingada em inglês. O caso é investigado como injúria racial.

O caso aconteceu quarta-feira (31) na Avenida Bartolomeu Mitre durante intenso congestionamento. Uma câmera de segurança colocada dentro do táxi da vítima flagrou o agressor se aproximando, já com a janela aberta, e batendo no peito imitando macaco. Ele também faz sons típicos dos animais.

Motorista é flagrado imitando macaco para taxista no Leblon



Chocado com a atitude, o taxista abaixa o vidro do seu veículo e pergunta: "Tu, tá maluco, cara?". Após isso, o motorista o xinga em inglês.

O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea). Agentes da delegacia analisam as imagens e realizam outras diligências para identificar o motorista e esclarecer os fatos.

Em janeiro de 2023, a injúria racial foi tipificada como crime de racismo, com a pena aumentada de um a três anos para de dois a cinco anos de prisão. O racismo é entendido como um crime contra a coletividade, já a injúria é direcionada a um indivíduo.