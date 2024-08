O acidente aconteceu na pista lateral da BR-040 - Reprodução

O acidente aconteceu na pista lateral da BR-040Reprodução

Publicado 02/08/2024 18:30

Duque de Caxias - Um acidente na altura do km 117 da BR-040, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, deixou dois veículos em chamas e interditou a pista lateral, no sentido Petrópolis, perto do Feirão das Malhas, e deixou os veículos envolvidos em chamas. Segundo a concessionária Concer, às 17h30, a retenção chegava a 8km, afetando o acesso à rodovia pela Avenida Brasil e pela Linha Vermelha.

O Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência às 16h55, informou que dois carros de passeio e uma motocicleta se envolveram no acidente.

Duas pessoas, que não tiveram as identidades divulgadas até o momento, ficaram feridas e foram atendidas pelo Samu, que as encaminhou para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias.

Procurada, a Secretaria de Saúde do município comunicou que uma das vítimas, um homem de aproximadamente 43 anos, sofreu queimaduras graves nos cílios e no rosto e tem cerca de 45% da superfície corporal queimada. Ele sofreu ainda escoriações no tórax e no abdômen, além de deformidade nos membros inferiores. O paciente segue internado e entubado em estado gravíssimo, aos cuidados da equipe multidisciplinar.

Já a outra é um homem de aproximadamente 32 anos. Ele apresenta queimaduras de 2° grau no pescoço, no ombro direito, no antebraço e na mão direita, com cerca de 10% da superfície corporal queimada. Permanece internado, em estado grave, porém estável.

De acordo com a Concer, por volta das 18h, o fogo já tinha sido controlado pelos Bombeiros, e o tráfego, reaberto pelo acostamento da pista lateral.