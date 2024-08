Os policiais apreenderam arma, munições e drogas com os suspeitos - Reprodução/PM

Publicado 02/08/2024 20:47

Rio - Policiais da UPP Pavão prenderam, nesta sexta-feira (2), três suspeitos de atuarem no tráfico de drogas na Cruzada São Sebastião, localizada no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com postagem da PM na rede social X (antigo Twitter), a captura ocorreu na Rua Saint Roman, em Copacabana, também na Zona Sul, perto de um dos acessos ao Morro do Cantagalo.

Com os detidos, que possuem extensas fichas criminais, segundo a PM, os agentes apreenderam uma arma de fogo, munições e drogas. O trio adquiriu os itens no Complexo do Alemão, na Zona Norte, e pretendia levá-los para a Cruzada São Sebastião.