Prisão foi feita por agentes da 73ª DP (Neves) - Divulgação

Prisão foi feita por agentes da 73ª DP (Neves) Divulgação

Publicado 02/08/2024 19:50

Rio - Um idoso de 75 anos foi preso em flagrante acusado de estuprar as três cadelas de estimação, em São Gonçalo, Região Metropolitana. A prisão aconteceu na quarta-feira (31), no bairro Camarão, após policiais civis da 73ª DP (Neves) receberem o vídeo no qual o idoso aparece cometendo o abuso.

De acordo com os investigadores, os agentes receberam as imagens e foram até o local, onde efetuaram a prisão e, flagrante.

As cadelas foram encaminhadas para exame de análise, que ficou comprovado os abusos. O idoso, que não teve a identidade revelada, foi levado para 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado.