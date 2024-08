Polícia Federal (PF) - Arquivo/Agência Brasil

Publicado 05/08/2024 18:55 | Atualizado 05/08/2024 20:07

Rio – Agentes da Polícia Federal prenderam um homem, de 48 anos, investigado por fraude no Centro do Rio. A captura, que se deu na sexta-feira (2), foi resultado da Operação Fake, conduzida pela delegacia da PF em Macaé, no Norte Fluminense.

Segundo a Polícia Federal, havia dois mandados de prisão, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, contra o homem, que não teve a identidade revelada. Um deles por um episódio ocorrido em outubro de 2023, quando ele conseguiu em uma agência da Caixa Econômica Federal em Nova Friburgo, na Região Serrana, um contrato de financiamento fraudulento por meio de documentos falsos.

Acionada pelo banco, a PF iniciou as investigações e, a partir de reconhecimento facial usando imagens de câmeras de segurança da agência, identificou o indivíduo e constatou que já havia outro mandado de prisão, expedido em março do ano passado, por crime semelhante.

Preso em uma agência da Caixa no Centro, com apoio de PMs, ele foi conduzido para uma delegacia da Polícia Civil e em seguida para o sistema prisional estadual, onde está à disposição da Justiça.