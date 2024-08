Professor foi preso por agentes da 32ª DP (Taquara) - Reprodução

Professor foi preso por agentes da 32ª DP (Taquara)Reprodução

Publicado 05/08/2024 17:51 | Atualizado 05/08/2024 17:52

Rio - Um professor adjunto de uma creche municipal de Vargem Pequena, na Zona Oeste, foi preso, na tarde desta segunda-feira (5), por suspeita de abusar sexualmente de um menino de 3 anos, dentro da unidade.

As investigações da 32ª DP (Taquara) começaram depois que a vítima relatou para a mãe que o professor havia inserido o dedo em suas partes íntimas com força. Exames de corpo de delito verificaram lesões que são compatíveis a violência sexual.

Os agentes da delegacia realizaram diligências e identificaram que o crime aconteceu no interior da Creche Municipal Rogério Cardoso Furtado, na Estrada do Bandeirantes, dentro do Conjunto Cesar Maia.

O homem foi preso na entrada da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, localizada na Subprefeitura da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente.

A prisão contou com apoio da Secretaria Municipal de Educação (SME). O órgão destacou que não tolera qualquer tipo de violência e que está dando todo o suporte à família da criança.