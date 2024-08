Terminal Mato Alto, em Guaratiba - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 05/08/2024 18:41

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) anunciou, nesta segunda-feira (5), que três linhas de ônibus tiveram o itinerário estendido na Zona Oeste do Rio.

853: Sai do Terminal Mato Alto passando pela Estrada do Mato Alto, Estr. do Monteiro, Estr. do Mendanha, Estr. da Posse, Vila Kennedy, Av. Brasil, Batan até o Terminal Deodoro.SV853: Começa no Terminal Mato Alto, passando pela Estrada do Mato Alto, Estr. do Monteiro, Estr. do Mendanha, Vila Kennedy, Av. Brasil, Batan até o Terminal Deodoro.868: Passa por Campo Grande, Inhoaíba, Rua Gramado, Cosmos, Paciência, Urucânia, Saquassu, Morada dos Sonhos até Metalis.Em julho deste ano, a Zona Oeste também ganhou a linha 67 , que liga o Terminal Campo Grande ao Terminal Deodoro, passando por nove bairros e realizando 16 paradas em pontos de ônibus convencionais ao longo do percurso, incluindo a Avenida Brasil.