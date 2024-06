O prefeito do Rio, Eduardo Paes inaugura a linha 67 do BRT, que liga Deodoro a Campo Grande - Marcelo Piu/ Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes inaugura a linha 67 do BRT, que liga Deodoro a Campo GrandeMarcelo Piu/ Prefeitura do Rio

Publicado 23/06/2024 18:50

Rio - Os passageiros do BRT poderão contar com uma nova linha, de número 67, inaugurada neste domingo (23). O novo serviço, denominado Conexão BRT, passa por nove bairros e faz 16 paradas em pontos de ônibus convencionais ao longo do percurso, incluindo a Avenida Brasil.



A expectativa da Prefeitura do Rio é que, com a nova linha, a viagem dure aproximadamente uma hora e os intervalos sejam de 10 minutos nos horários de pico. O serviço, operado pela Mobi-Rio, vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana. Além disso, o pagamento da passagem que custa R$ 4,30, não será aceito em dinheiro, apenas com os cartões Riocard e Jaé.



"Um dos principais problemas para quem está usando o BRT, e já melhorou muito, tem sido conseguir ônibus para chegar nos terminais, especialmente o Terminal de Deodoro. Então, essa conexão BRT vai ser uma linha normal, só que mais rápida e com ônibus novos. A gente começa com esse primeiro, que vai ligar os terminais de Campo Grande e Deodoro, sem precisar pagar mais uma passagem", afirma o prefeito Eduardo Paes.



Para o novo serviço, foram disponibilizados 20 ônibus novos do modelo padron para este trajeto. Diferentemente dos demais modelos do BRT, esses veículos terão catraca interna para embarque de passageiros na rua. Nos terminais Campo Grande e Deodoro, os passageiros da linha 67 devem embarcar e desembarcar normalmente na plataforma do BRT. Nas paradas realizadas durante o percurso, o serviço funcionará como nos ônibus convencionais.



“A linha 67 será um serviço muito importante para a população da Zona Oeste e vai conectar três corredores: Transoeste, Transolímpica e Transbrasil. O serviço vai passar de 10 em 10 minutos nos horários de pico e está integrado ao sistema BRT. Ou seja, se o passageiro pegar esse ônibus na rua e depois o BRT convencional, vai contar apenas como uma passagem”, ressaltou a secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio.



Para a diretora presidente da Mobi-Rio, Claudia Secin, o lançamento é importante para os usuários do transporte: "A nova linha 67 vai operar 24 horas. Mais dignidade e conforto para os passageiros".



Este ano, a Prefeitura do Rio implementou o quarto corredor do sistema BRT, que conta com 17 estações e dois terminais, Deodoro e o Terminal Intermodal Gentileza, ampliando o sistema de transporte de alta capacidade. Também já opera na cidade os corredores Transoeste, Transcarioca e Transolímpica que visa otimizar o tempo de viagem do carioca que utiliza o transporte público.



Plano operacional da nova linha:



- Serviço 67 (Terminal Campo Grande/Terminal Deodoro)

-Serviço 67 (Terminal Deodoro/Terminal Campo Grande)