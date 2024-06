Carga de bananas ficou espalhada pela descida da Serra de Petrópolis na noite deste domingo (23) - Reprodução

Publicado 23/06/2024 20:13

Rio - Um acidente entre um caminhão que transportava bananas e um veículo interditou, parcialmente, a descida da Serra de Petrópolis, na altura de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na noite deste domingo (23). Não houve registro de feridos, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A colisão aconteceu na entrada do Túnel do Ouriço, que fica no km 85 da BR-040. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as frutas espalhadas pela pista, bloqueando o trecho. Uma faixa ficou interditada.

Segundo a Concer, concessionária que administra o trecho, havia 3 km de congestionamento por volta das 19h40. Equipe seguem atuando no local com sinalização do trecho e orientação do tráfego.