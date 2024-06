Caminhão usado para o roubo dos cabos foi apreendido pelos militares neste domingo (23) - Reprodução/PMERJ

Publicado 23/06/2024 17:53

Rio - A Polícia Militar apreendeu, neste domingo (23), cerca de duas toneladas de cabos de telefonia no bairro do Cubango, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a corporação, os agentes foram acionados para uma ocorrência na Rua Quintino José Ferreira, quando viram ação dos suspeitos que estava sendo realizada com o auxílio de um caminhão basculante e de ferramentas. Em seguida, os envolvidos fugiram para o interior da comunidade do Abacaxi, na zona de mata.

Além do material, o caminhão que estava sendo utilizado para carregar os fios também foi apreendido.

O caso foi encaminhado à 77ª DP (Icaraí).