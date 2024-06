Rio teve diversos episódios de violência envolvendo torcedores do Flamengo e Fluminense neste domingo (23) - Reprodução

Rio teve diversos episódios de violência envolvendo torcedores do Flamengo e Fluminense neste domingo (23)Reprodução

Publicado 23/06/2024 22:34

Rio - Quatro pessoas foram detidas, neste domingo (23), em decorrência de crimes cometidos antes do jogo entre Flamengo e Fluminense, realizado no Maracanã, na Zona Norte do Rio . Mais cedo, diferentes bairros da cidade registraram brigas entre torcedores.

Um homem foi preso após se envolver em uma confusão entre torcidas na Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes , na Taquara, na Zona Oeste. Equipes do Bairro Presente Tanque estiveram no local e apreenderam, junto com o suspeito, uma tesoura, drogas, papel de seda e dois celulares. Ele foi conduzido para o Juizado do Torcedor do Maracanã.

Em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte, policiais militares do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) e do 41º BPM (Irajá) contiveram um grupo com cerca de 50 torcedores do Flamengo, que estariam causando tumulto na entrada da estação ferroviária de Ricardo de Albuquerque. O policiamento seguiu reforçado nas estações de trem e metrô da região. Ninguém foi preso na ação.

No cruzamento da Avenida São Francisco Xavier com a Rua Isidro de Figueiredo, na Tijuca, os agentes do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádio (Bepe) detiveram um homem com drogas. Ele estava junto com a torcida do Flamengo e foi conduzido para o Juizado do Torcedor do Maracanã.

Ainda na Tijuca, outra equipe do Bepe interrompeu uma briga entre torcedores em um estabelecimento na Rua General Canabarro. Na região, um homem foi detido por vender ingresso falso.



Além disso, um quarto indivíduo, suspeito de realizar furtos ao redor do Maracanã, foi conduzido à 19ª DP (Tijuca). Ele estava carregando três celulares, que teriam sido furtados de torcedores.