Ramon de Sousa Pereira, 26 anos, teria se envolvido em uma brigaReprodução

Publicado 23/06/2024 17:56

Rio - Um homem, de 26 anos, foi morto a tiros, na tarde deste domingo (23), em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. De acordo com relatos, Ramon de Sousa Reis Pereira teria se envolvido em uma briga com o suspeito antes de ter sido assassinada.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para uma ocorrência na Rua Nova. A corporação informou que os policiais chegaram no local e encontraram a vítima com marcas de disparos de arma de fogo.

Informações preliminares apontam que Ramon teria brigado com o suspeito do homicídio momentos antes de ser morto. Após a confusão, o criminoso teria voltado e atirado contra as costas da vítima.

A área foi isolada para realização de uma perícia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. A Polícia Civil informou que os agentes realizam diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.