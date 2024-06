Doces de loja em Vila Isabel ficaram espalhados pelo chão após acidente - Reprodução

Doces de loja em Vila Isabel ficaram espalhados pelo chão após acidenteReprodução

Publicado 23/06/2024 18:39

Rio - Um homem, de 61 anos, ficou ferido após um carro colidir com um poste e acertar uma loja, na tarde deste domingo (23), em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio.

O acidente aconteceu na esquina das Ruas Teodoro da Silva e Luís Barbosa, próximo ao Shopping Boulevard, por volta das 14h30. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo, modelo Renault Sandero de cor cinza, com o capô e o para-choque quebrado.

O carro atingiu e derrubou um poste, que acabou batendo em uma porta de vidro de um estabelecimento que vende doces, espalhando diversas balas pelo chão.

Bombeiros do quartel do Grajaú estiveram no local e prestaram socorro à Gilberto dos Santos Cecília, de 61 anos. De acordo com a corporação, o homem teve ferimentos moderados e foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Uma mulher foi atendida no local e liberada.