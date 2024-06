Material apreendido pelos policiais neste domingo (23) - Reprodução/PMERJ

Material apreendido pelos policiais neste domingo (23)Reprodução/PMERJ

Publicado 23/06/2024 17:03

Rio - A Polícia Militar prendeu, neste domingo (23), dois suspeitos de praticarem roubos de motocicletas em Realengo, Zona Oeste do Rio. A dupla, que não teve a identidade divulgada, era oriunda da Vila Vintém, conhecida pelos crimes na região, e um dos presos era considerado foragido da Justiça.

Segundo a corporação, os agentes do 14º BPM (Bangu) tiveram a atenção voltada para as motos em atitude suspeita na Rua General Azeredo. Durante a abordagem, foram encontrados com eles e apreendidos um revólver, uma granada e as duas motocicletas sem placas.

A ocorrência foi encaminhada à 34ª DP (Bangu).