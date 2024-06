Manifestação contra a PL do Estupro, neste domingo (23), em Copacabana - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 23/06/2024 14:15 | Atualizado 23/06/2024 15:00

Rio - Dezenas de mulheres foram às ruas em ato realizado na manhã deste domingo (23), em Copacabana, na Zona Sul, pedindo pela descriminalização, legalização do aborto e o arquivamento do projeto de lei 1904/2024, que ficou conhecido como “PL do Estupro”. A mobilização começou pela manhã, às 10h, com concentração no posto 4, e contou com a presença de vários coletivos de mulheres evangélicas.



Apelidado de “PL do Estupro”, o projeto de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) teve sua discussão adiada para o 2º semestre deste ano. Em caso de aprovação pelos parlamentares, a medida propõe que o aborto realizado após 22 semanas de gestação seja punido com reclusão de seis a 20 anos, inclusive nos casos de gravidez resultante de estupro. No país, o aborto é permitido apenas em situações em que a gravidez é decorrente de estupro, quando há risco à vida da mulher ou em casos de anencefalia fetal.