Domingo ensolarado de inverno no Rio arrasta cariocas e turistas para a praia de Copacabana, na Zona Sul do RioRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 23/06/2024 11:53



Rio - A promessa de um inverno mais quente , pelo menos na primeira semana da estação, vem se cumprindo na cidade do Rio. A previsão deste domingo (23) é de céu limpo, sem chances de chuva, com temperatura máxima de 34°C. O clima agradável arrastou cariocas e turistas para um dos principais cartões postais da capital, a praia de Copacabana.

Durante a manhã, foi possível ver pessoas praticando atividades ao ar livre, como pedalar de bicicleta ou correr na orla. Para se refrescar, o mergulho no mar também foi uma opção. De acordo com o Alerta Rio, a umidade relativa do ar pode apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde em alguns pontos isolados. A mínima prevista para o domingo é de 17°C, podendo ter ventos fracos a moderados.

Previsão do tempo para os próximos dias

A semana não será muito diferente, com temperaturas estáveis. Na segunda-feira (24) o tempo permanecerá estável no município do Rio, com céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde em algum ponto da cidade. Os ventos estarão predominantemente moderados. A máxima e mínima previstas pelo Alerta Rio é de 35°C e 19°C.



Na terça-feira (25), em função da passagem de uma frente fria pelo oceano, a previsão para a cidade do Rio é de aumento de nebulosidade e chuva fraca isolada a partir do período da tarde. A máxima deve passar por uma queda de 6°C, indo para 29°C, e a mínima prevista fica em 16°C.

Na quarta-feira (26), o tempo no Rio será influenciado por ventos úmidos do oceano. Desta forma, ao longo do dia a nebulosidade estará variada e a previsão é de chuvisco/chuva fraca isolada a qualquer momento. Os ventos estarão predominantemente moderados. A máxima deve chegar a 32°C e mínima será de 17°C.

Na quinta-feira (27), uma nova frente fria passará rapidamente pelo oceano, podendo ocasionar chuvisco/chuva fraca isolada a partir da manhã. As temperaturas estarão em declínio e os ventos estarão moderados, ocasionalmente fortes. A máxima para esse dia não passa de 28ºC e a mínima fica em 16ºC.

O inverno, período mais seco no Rio de Janeiro, tem como características marcantes as temperaturas mais amenas, ocorrência de névoa entre o fim da madrugada e início da manhã, e a maior frequência de frentes frias. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê que o nível de chuva ficará abaixo da média durante a estação na região Sudeste.



Em decorrência do La Niña, também é provável que, durante o inverno, os registros de ressacas nas praias da cidade aumentem. Segundo o Climatempo, o fenômeno climático, que gera interferências no clima do Atlântico Sul, oceano que cerca o país, deve começar entre julho e agosto.

Outono mais quente da história do Rio

O outono mais quente da série histórica da cidade do Rio se despediu na tarde de quinta-feira (20) para a chegada do inverno, mais precisamente às 17h51. A média de 32,4°C é a maior da medição iniciada em 2014. O último outono mais quente tinha sido o de 2019, com média de 31,9°C.



A maior temperatura registrada neste outono de 2024 foi de 40,6°C, no dia 21/03, às 14h, na estação meteorológica de Guaratiba. Além disso, o mês de maio registrou a maior temperatura máxima, de 38,9°C, no dia 02/05, às 14h20, na estação Guaratiba. Ambas são recordes de toda a série histórica do Alerta Rio, tanto para o outono quanto para um mês de maio.

A estação também foi marcada pela temperatura mais baixa do ano. O recorde de frio de 2024 foi registrado no outono, com 14°C no dia 13/06 às 5h30, na estação Alto da Boa Vista.