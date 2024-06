Homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 23/06/2024 19:03

Rio - Um homem, de 27 anos, foi baleado, na tarde deste sábado (22), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. De acordo com informações preliminares, João Valter Saldanha foi alvo de uma tentativa de assalto.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a vítima sendo atendida por bombeiros em uma calçada na Rua Professor Souza Pinto. O homem está com o braço sangrando e embaixo dele há uma poça de sangue. Durante a gravação, uma testemunha disse que criminosos tentaram roubar João e, no momento do crime, ele foi atingido.

João foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, ainda na Zona Oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele continua internado na unidade neste domingo (23) e tem quadro estável.

Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) estiveram no hospital para atender uma ocorrência de lesão corporal. No local, os agentes constataram que a vítima tinha sido baleada.

O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz). Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.