Amigos se reuniram com diversas motos para homenagear Mateus Ferreira no Cemitério do Pechincha - Reprodução

Publicado 23/06/2024 16:44 | Atualizado 23/06/2024 17:07

Rio - O influenciador digital Mateus da Silva Ferreira, de 22 anos, conhecido como Mateus Doido, foi sepultado, na tarde deste domingo (23), no Cemitério do Pechincha. O motociclista morreu após ser baleado em um confronto na Muzema , também na Zona Oeste do Rio.

Momentos antes do sepultamento, centenas de amigos usaram motos para homenagear o jovem. A rua Retiro dos Artistas, onde está localizado o cemitério, ficou repleta de motocicletas. Os presentes vestiam camisas com uma foto de Mateus.

A vítima era moradora da comunidade da Muzema, em Itanhangá, e estava na rua próximo de casa para buscar uma encomenda para a namorada quando uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos começou, na noite de sexta-feira (21).

Após o conflito, a Polícia Militar informou que encontrou três homens feridos. Mateus era uma dessas vítimas. Segundo a corporação, os agentes apreenderam três fuzis, granada e drogas junto com o trio.

Ao DIA, neste sábado (22), Ana Clara Leão destacou que o namorado não tinha nenhum envolvimento com o tráfico. Para a jovem, Mateus era uma pessoa que estava sempre alegre e foi injustiçado no momento do tiroteio. Agora, a família busca justiça.

"Mateus nunca foi envolvido com o Comando Vermelho e nunca matou ninguém. Ele era o amor da minha vida. Foi o meu primeiro namorado. Ele sempre teve um sorriso de orelha a orelha, amava dar grau com a moto, me embarcava nas loucuras dele e acabava sempre me apoiando. Eu quero justiça pelo meu menino. Ele não merecia, tinha acabado de fazer 22 anos. Destruíram a vida dele, da família e de quem o amava", disse a namorada.

A vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, ainda na Zona Oeste, mas não resistiu.

Confronto

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram até a Muzema, na noite desta sexta-feira (21), para fazer uma ação de inteligência com o objetivo de buscar criminosos na região. Durante as buscas, as equipes foram atacadas por cerca de dez suspeitos na localidade conhecida como Dona Dalva, o que gerou um confronto.

Ainda de acordo com a corporação, três homens foram encontrados feridos e com eles foram apreendidos três fuzis, granadas, munições e drogas. Mateus era um desses baleados.

Posteriormente, as equipes encontraram um quarto suspeito baleado. O homem estava escondido em um cômodo de um apartamento na região. Ele também foi socorrido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, assim como os outros três. Na unidade, os policiais verificaram que haviam um mandado de prisão em aberto contra o criminoso. Mateus e um segundo homem não resistiram aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, todos PMs envolvidos na ação foram ouvidos e tiveram as armas apreendidas para perícia. A investigação sobre a morte de Mateus e do segundo homem, ainda não identificado, segue em andamento para esclarecer a dinâmica dos fatos.