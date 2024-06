Mateus da Silva Ferreira, de 22 anos, morreu na noite desta sexta-feira (21) após ser baleado na Muzema - Reprodução

Publicado 22/06/2024 17:07 | Atualizado 22/06/2024 17:21

Rio - O influenciador Mateus da Silva Ferreira, 22 anos, conhecido como Mateus Doido, buscava uma encomenda para a namorada quando foi atingido por disparos, segundo um amigo. O jovem morreu após ser baleado na Muzema, em Itanhangá, na Zona Oeste, na noite desta sexta-feira (21).

O jovem era morador da comunidade e estava na rua, próximo de casa, quando um confronto entre policiais militares e criminosos começou. O amigo, que preferiu não ser identificado, contou ao DIA que Mateus tentou correr para dentro da residência, mas foi baleado.

"Ele era um moleque sonhador e novo. Tinha apenas 22 anos e fez aniversário na última quarta-feira (19). Infelizmente, aconteceu essa fatalidade em uma operação da Polícia Militar. Mateus não tinha envolvimento com o tráfico e desceu para buscar uma encomenda para a namorada dele. Ele ficou um pouco na rua quando os policiais desceram atirando. Segundo informações, ele correu rapidamente para entrar em casa, mas não deu tempo. Atiraram nele", contou.

A vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu. O amigo destacou que Mateus era uma pessoa querida na comunidade e deixava alegria por onde passava.

"Ele era um menino do coração gigante. Amado por todos, levando alegria por onde passasse ou estivesse. Um jovem incrível, que contagiava qualquer pessoa", completou.



Quem também se manifestou sobre a perda de Mateus foi a namorada, através das redes sociais. "Agora eu só consigo chorar. Não está sendo fácil para mim e nunca vai ser. Tenho certeza que o tempo jamais conseguirá acalmar esta dor que estou carregando dentro de mim. Eu sei que jamais vou me recompor. Aconteça o que acontecer, nada fará eu me esquecer de você meu amor", escreveu.

Nas redes sociais, Mateus soma mais de 74 mil seguidores. Ele trabalhava como influenciador mostrando o dia a dia na comunidade e sua paixão por motocicletas. Em suas postagens, ele divulgava manobras feitas com sua moto.



Familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, neste sábado (22), para liberação e reconhecimento do corpo. Ainda não há informações sobre o sepultamento dele.

Confronto

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram até a Muzema, na noite desta sexta-feira (21), para fazer uma ação de inteligência com o objetivo de buscar criminosos na região. Durante as buscas, as equipes foram atacadas por cerca de dez suspeitos na localidade conhecida como Dona Dalva, o que gerou um confronto.

Ainda de acordo com a corporação, três homens foram encontrados feridos e com eles foram apreendidos três fuzis, granadas, munições e drogas. Mateus era um desses baleados.

Posteriormente, as equipes encontraram um quarto suspeito baleado. O homem estava escondido em um cômodo de um apartamento na região. Ele também foi socorrido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, assim como os outros três. Na unidade, os policiais verificaram que haviam um mandado de prisão em aberto contra o criminoso.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) após as mortes de Mateus e de um suspeito.

Durante a ação foram apreendidos três fuzis, dez granadas, uma granada lacrimogênea, carregadores e munições, dois celulares e drogas.

A PM ainda afirmou que não houve nenhum tipo de envolvimento durante o socorro dos feridos.

De acordo com a Polícia Civil, todos PMs envolvidos na ação foram ouvidos e tiveram as armas apreendidas para perícia. A investigação sobre a morte de Mateus e do segundo homem, ainda não identificado, segue em andamento para esclarecer a dinâmica dos fatos.