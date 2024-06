Jorge Marçal estava do lado de fora quando o ônibus perdeu o controle e foi atropelado - Reprodução/Redes sociais

Jorge Marçal estava do lado de fora quando o ônibus perdeu o controle e foi atropeladoReprodução/Redes sociais

Publicado 22/06/2024 14:30 | Atualizado 22/06/2024 14:34

Rio - O corpo do motorista Jorge Henrique Marçal, de 45 anos, morto após ser atropelado por um BRT, foi enterrado na manhã deste sábado (22), no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste. Familiares e amigos acompanharam a cerimônia que teve início às 10h30 com o velório, seguido do sepultamento.O acidente aconteceu quando o motorista correu para a frente do articulado, que estava desgovernado, para tentar contê-lo e foi atingido, na noite desta quinta-feira (20), por volta das 22h, na Rua Felipe Cardoso, próximo à estação do BRT de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Um vídeo mostra Jorge do lado de fora do veículo , andando em direção à traseira do coletivo para checar a parte mecânica. Quando ele abre um compartimento, o veículo começa a se mover, sem controle.

Motorista que morreu atropelado por BRT em Santa Cruz correu atrás do veículo desgovernado.#ODia



Créditos: Redes Sociais pic.twitter.com/BppLJ4S3F9 — Jornal O Dia (@jornalodia) June 21, 2024

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada ao local às 22h. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.Em nota, a Mobi-Rio, responsável pela operação do BRT, declarou que "lamenta profundamente o ocorrido" e informou que "a perícia irá apurar as circunstâncias do incidente"."A empresa está colaborando com as autoridades e vai fornecer todas as informações, disponibilizando, também, as imagens das câmeras. Será prestada, ainda, assistência à família do motorista", ressalta a Mobi.Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz) e diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do acidente que resultou na morte do motorista", diz o comunicado.