Aluguel de patinetes elétricos volta a ser oferecido no cidade do Rio neste sábado (22) Divulgação

Publicado 22/06/2024 10:02

Rio - A cidade do Rio de Janeiro voltou a oferecer o serviço de aluguel de patinetes elétricas a partir deste sábado (22). A empresa responsável pelo retorno dos equipamentos à capital, Whoosh, instalou 1 mil equipamentos com cerca de 200 pontos de estacionamento em diversos bairros da Zona Sul, como Ipanema e Leblon, e também na Zona Norte, como Tijuca e Maracanã.



Os patinetes elétricos disponíveis chegam a uma velocidade máxima de 20km/h e só podem ser utilizado por pessoas maiores de idade nas ruas e ciclovias da cidade do Rio. O serviço está disponível 24 horas por dia, com uma taxa de desbloqueio de R$ 2 e um custo adicional de R$ 0,80 por minuto de uso. Os pagamentos poderão ser feitos por cartão de crédito ou PIX.

Como funciona o serviço



Todas as operações são conduzidas por meio do aplicativo da Whoosh, disponível para download em dispositivos iOS e Android. Para localizar um veículo disponível, os usuários podem consultar o mapa no aplicativo. Com apenas alguns toques na tela, é possível reservar uma patinete, verificar o nível de carga da bateria e os preços das viagens. O processo começa com a leitura do QR Code no guidão do veículo e é concluído com a devolução do equipamento em um dos locais designados com um marcador 'P' no mapa e com adesivos no piso (imagem adesivo).



O sistema também limita a velocidade máxima das patinetes a 20 km/h. No entanto, em rotas mais congestionadas, a velocidade é reduzida automaticamente. Para mais, há certas áreas, onde as patinetes não poderão ser trafegadas, que estão sinalizadas no mapa do aplicativo da Whoosh. Se o sistema de bordo detectar que o locatário está em zona considerada proibida, o veículo emite um som de alerta e para sua operação.



Segundo a Whoosh, a estimativa é aumentar o número de patinetes em até 2,6 mil nos próximos três meses, podendo chegar a 550 pontos de estacionamento no período.



Quanto à segurança dos usuários, a empresa afirma que estabelece diretrizes rigorosas para promover uma convivência harmoniosa no trânsito e que os veículos atendem a todas as regulamentações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

"Faremos campanhas educativas para garantir que todos os usuários estejam cientes das regras de trânsito e do uso responsável das patinetes elétricas. Além disso, implementaremos medidas de punição para aqueles que não seguirem as normas estabelecidas, visando promover o bom senso, a organização da cidade e a segurança dos pedestres. Acreditamos que a educação e a aplicação consistente das regras são fundamentais para criar um ambiente seguro e agradável para todos os cidadãos do Rio de Janeiro", explica Francisco Forbes, CEO da Whoosh Brasil.