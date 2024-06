Ação para recuperar o carro roubado teve início na Praça Seca e terminou em Cascadura - Divulgação

Publicado 22/06/2024 19:45 | Atualizado 22/06/2024 22:53

Rio - Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) e do 9º BPM (Rocha Miranda) recuperaram um carro roubado na tarde deste sábado (22), em Cascadura, na Zona Norte do Rio. Os quatro suspeitos foram presos e com eles foram apreendidos dois revólveres e bloqueadores de sinal, que costumam ser usados em roubos de cargas. As identificações deles não foram divulgadas.