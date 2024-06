Parque tem opções de lazer e entretenimento na Pavuna - Fabio Motta/ Prefeitura do Rio

Parque tem opções de lazer e entretenimento na PavunaFabio Motta/ Prefeitura do Rio

Publicado 22/06/2024 17:10 | Atualizado 22/06/2024 17:16

Rio - Com uma área de 17 mil metros quadrados, os cariocas ganham um novo espaço de lazer e entretenimento neste sábado (22), com a inauguração do Parque Carioca Pavuna, nas proximidades da comunidade do Chapadão, na Zona Norte.

O local funcionava como um terreno baldio e era usado de maneira improvisada pelos moradores para jogos de futebol na Rua Marechal Guilherme. Com a transformação, dá lugar a um espaço com quiosques, quadras esportivas, área infantil e área de convivência.

Isabela Catharine, 31 anos, aproveitou o belo dia de sol para levar a filha Mirella, 5, para conhecer o Parque Carioca Pavuna. "Esse parque vai ser uma distração para as crianças que moram aqui perto e que não têm condições de ir para outro lugar. A Mirella está gostando muito da companhia dos coleguinhas e dos brinquedos. Ela quer também conhecer a torre de água", disse.

Morador da Pavuna há 19 anos, o aposentado Flávio Dias dos Santos, 76, contou que vai levar as duas netas e o bisneto para brincar no novo parque. "A comunidade precisava realmente de uma área de lazer como essa. Espero que os moradores conservem e aproveitem o máximo possível. Pretendo aproveitar bastante aqui, usufruindo para descanso e fazer uma caminhada de vez em quando. Como eu moro aqui perto, também quero usar a Academia da Terceira Idade (ATI) para ver se melhoro o meu esqueleto", brincou o aposentado.

O grande destaque fica por conta de uma torre d´água com iluminação de quase 22 metros de altura, que ajudará a trazer frescor para os frequentadores. Além disso, o espaço conta uma Nave do Conhecimento para capacitar a população para o mercado de trabalho. A Nave da Pavuna contará com ambientes multiuso interativos de alta tecnologia.

Com um investimento de mais R$ 12 milhões, ainda recebeu uma arborização de mais 320 árvores de diferentes espécies nativas da Mata Atlântica, sendo 129 novas. Já para as crianças haverá parquinho e área de lazer para piquenique.

O prefeito do Rio Eduardo Paes participou da inauguração. "É uma alegria enorme estar aqui hoje para inaugurar esse espaço de muita qualidade. É um parque para o povo do Chapadão, do Village e dos loteamentos aqui embaixo terem memórias boas. O que a gente quer desse lugar é que amizades surjam na pelada do futebol, no samba, na oração, na cervejinha. Que casais comecem a namorar aqui e que novas famílias possam surgir. Que esse novo parque possa virar uma referência de lazer e diversão para a população da Zona Norte e da Baixada", afirmou.

Esta é a terceira área de lazer entregue pela Prefeitura do Rio este ano. Em maio passado, foi inaugurado o Parque Rita Lee, na Barra da Tijuca, e na semana passada foi entregue o Parque Realengo Jornalista Susana Naspolini, na Zona Oeste.

"É um parque rico em eventos e possibilidades, tem uma torre que pode ser vista lá do viaduto da Pavuna", disse o presidente da Fundação Parques e Jardins, Júlio Villas Boas.

O terreno também recebeu grafismo e paisagismo, com canteiros de vegetação arbustiva. Para garantir a segurança, mesmo no período noturno, a Rioluz instalou 132 pontos de iluminação de LED no parque e 81 postes de fibra que são mais resistentes e duráveis, proporcionando uma iluminação de qualidade e eficiente.

Já a limpeza ficará a cargo da Comlurb, que contará com um posto operacional dentro do parque e terá um efetivo de 25 garis, trabalhando diariamente nos serviços de varrição, remoção de resíduos, capina e lavagem dos banheiros.

A entrada do parque é pela Rua Iguaba Grande. Ele estará aberto ao público de terça a domingo, das 6h às 22h.