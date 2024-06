Moradores colocaram fogo em pneus e pedaços de madeira em diversos pontos da região - Reprodução

Publicado 23/06/2024 11:28

Rio - Um homem foi baleado, neste sábado (22), durante um confronto entre policiais e criminosos na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. A vítima, que não teve a identidade revelada, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam patrulhamento na localidade conhecida como Chico City, na Gardênia Azul, quando se depararam com suspeitos armados que dispararam contra a equipe, iniciando uma troca de tiros.

De acordo com o comando do batalhão, os criminosos, na tentativa de fugir do local, dispararam contra moradores da região e atingiram uma pessoa.

A vítima foi baleada na perna e foi socorrida pelos policiais militares. Ainda segundo a corporação, seu estado de saúde é estável. Após o ocorrido, o policiamento foi intensificado na região.

Moradores da região do Chico City realizaram um protesto por conta do morador que foi baleado. Populares colocaram fogos em pedaços de madeira e pneus em alguns pontos do bairro para interromper o trânsito.

A região da Gardênia Azul vive uma onda intensa de violência devido a disputa por território entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, a comunidade, assim como Rio das Pedras têm sido palco de invasões do Comando Vermelho (CV), que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. No ano passado, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos da outra facção, que conseguiram invadir partes desses locais.

Motociclista morre baleado

Na última quarta-feira (19), um motociclista morreu após ser baleado na Avenida Ayrton Senna, na altura da Gardênia Azul. Francisco Willian Gomes chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas apenas para checar a entrada da vítima no hospital. Em seguida, o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara), que investiga as circunstâncias do crime. Até o momento, não há informações sobre a origem do disparo.