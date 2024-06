Um gato-mourisco, espécie de felino ameaçada de extinção, foi recuperado - Reprodução

Publicado 23/06/2024 11:53 | Atualizado 23/06/2024 12:02

Rio - Um quadrilha de quatro pessoas foi presa pela Polícia Federal (PF), na manhã deste domingo (23), por associação criminosa, receptação qualificada, posse ilegal de animais silvestres e maus tratos. A prisão aconteceu em flagrante, em Laranjeiras, na Zona Sul da cidade.

Segundo a PF, os criminosos anunciavam a venda dos animais pela internet. Com o grupo, os agentes encontraram um gato-mourisco, espécie de felino ameaçada de extinção, além de outros bichos.Os presos se baseavam em Minas Gerais, mas forneciam os animais silvestres ilegalmente para outros estados. Ainda segundo a PF, também foram apreendidos um veículo, celulares e uma máquina de cartão de crédito.Os homens foram levados para a Superintendência de Polícia Federal no Rio para a formalização da prisão em flagrante. Depois, foram encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça.Caso condenados, eles poderão ter aumento de pena, em razão de um dos animais ser ameaçado de extinção