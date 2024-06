Moradores registraram o tiroteio da janela de suas casas - Reprodução

Publicado 24/06/2024 07:43

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores no bairro Vila Pauline, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, durante a madrugada desta segunda-feira (24). Segundo relatos , o confronto ocorreu entre criminosos rivais que disputam o controle da região.



Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir sequências de rajadas de tiro gravadas por moradores.

BELFORD ROXO EM GUERRA



Vila Pauline nesse momento pic.twitter.com/197cf1Anyd — Belford Roxo 24h (@belfordroxo24h) June 24, 2024

Favela da Vila Paulina em Belford Roxo muitos tiros guerra de facção. pic.twitter.com/6rBk40MdiR — Ação e Reação (@reacao_acao) June 24, 2024

A guerra no bairro acontece entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP). Segundo a Polícia Militar, no momento do tiroteio, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) não realizavam operação no local.

Rotina de violência

A região vive uma intensa onda de violência devido à disputa entre criminosos. Na última quinta-feira (20) três homens foram executados a tiros em Vila Pauline. Os mortos foram atacados por criminosos armados em um veículo, quando estavam em um bar, na Rua Maria Helena Ferreiras Vasconcelos. Outras quatro pessoas que estavam no estabelecimento ficaram feridas.

Em abril, dois homens foram mortos de forma cruel no mesmo bairro. As vítimas teriam sido assassinadas na guerra do tráfico local. Os corpos foram encontrados sem as cabeças, que foram arrancadas.

Os dois homens seriam traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e tentaram tomar uma ponto de venda de drogas da facção Comando Vermelho (CV). Eles teriam sido capturados pelos criminosos do CV, torturados e mortos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).