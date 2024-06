Nayara Tauslane, de 22 anos, reencontra filho de 1 ano e 5 meses após explosão de lancha - Divulgação

Nayara Tauslane, de 22 anos, reencontra filho de 1 ano e 5 meses após explosão de lanchaDivulgação

24/06/2024



Rio - Uma semana depois da explosão de lancha que matou duas pessoas e deixou outras oito feridas, mãe e filho, vítimas do acidente, se reencontraram no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Nayara Taislane Andrade Gomes, de 22 anos, viu o filho de 1 ano e 5 meses, nesta segunda-feira (24). O momento foi registrado por funcionários da própria unidade de saúde.

De acordo com a direção do Heat, mãe e filho se recuperam bem e estão estáveis. A criança chegou a ficar em estado grave por cerca de cinco dias. Eles continuam internados no hospital, sem previsão de alta. "Meu filho está bem, se recuperando. Meu coração está muito aliviado", disse Nayara com lágrimas nos olhos. A jovem, assim como o filho, sofreu queimaduras pelo corpo por causa da explosão.

Ao relembrar o incidente , ela chorou e disse querer voltar no tempo. "Como eu queria voltar no tempo. Estava tudo bem, estávamos gostando do passeio. Parece que a qualquer momento eu vou acordar e vai estar tudo bem", desabafou momentos depois do reencontro.

No hospital, Nayara também contou como foi o momento da explosão. "A gente tinha que abastecer, aí o marinheiro parou. Ele falou "vou levantar a tampa aqui para não explodir". Ele levantou por cinco segundos e quando deu partida a lancha explodiu. Eu fui a primeira a sair com a minha criança. Foi um desespero, estava com muita dor. Dez minutos depois a primeira ambulância chegou", diz. Nayara menciona ainda a atitude de Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, segunda vítima fatal da explosão. Segundo a sobrevivente, ele foi o responsável por remover outras crianças e feridos da lancha.



Mortos e feridos



A explosão na lancha deixou dez pessoas feridas na última segunda-feira (17). D.F.Z, de 4 anos, teve queimaduras em 100% do rosto. Ele A explosão na lancha deixou dez pessoas feridas na última segunda-feira (17). D.F.Z, de 4 anos, teve queimaduras em 100% do rosto. Ele morreu na sexta-feira (21) , no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, Região dos Lagos do Rio. Na madrugada de domingo (23), Aleksandro também morreu na mesma unidade de saúde.

Além de Nayara e o filho dela, também estão internados em estado estável uma criança de 5 anos e Caroline Pimentel, 28 anos. A grávida Letícia Sampaio Freire, de 25 anos, estava internada no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, mas foi transferida para um hospital no Espírito Santo, estado onde mora, no último sábado (22).



Marinha investiga o caso

A Marinha instaurou um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades sobre o incidente. Segundo a corporação, militares da Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) enviaram uma lancha e uma moto aquática ao local para auxiliar as vítimas no dia da explosão. A Marinha ainda destacou que não foi constatada poluição hídrica ocasionada pela embarcação acidentada, identificada como "Eye Sea".



Quando o inquérito for finalizado, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas.