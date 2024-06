Populares impediram a tentativa de assalto agredindo o suspeito - Reprodução

Publicado 24/06/2024 18:07 | Atualizado 24/06/2024 18:51

Duque de Caxias - Uma tentativa de assalto terminou em linchamento na noite do último sábado (22), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, um homem tentou roubar uma vítima, mas foi detido por pessoas que passavam pelo local.

O caso aconteceu na Rua Albino Imparato. Nas imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver um grupo com cerca de oito pessoas ao redor do suspeito. Um dos homens usa a arma do criminoso para desferir golpes contra ele.

Homem é linchado por populares após tentativa de assalto em Duque de Caxias. #ODia



Um carro da Polícia Militar chegou pouco tempo depois e precisou separar a confusão. Segundo a corporação, o suspeito foi detido pela equipe do 15º BPM (Duque de Caxias), acusado pela população de tentativa de assalto. Um simulacro de pistola foi apreendido e a ocorrência registrada na 60ª DP (Campos Elíseos).

A Polícia Civil informou que o homem foi conduzido por policiais militares à delegacia, onde foi autuado em flagrante por crime de roubo. A identificação do suspeito não foi divulgada.