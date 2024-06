Roupa usada por menina baleada do Catumbi ficou manchada de sangue - Reprodução

Roupa usada por menina baleada do Catumbi ficou manchada de sangueReprodução

Publicado 24/06/2024 17:04 | Atualizado 24/06/2024 17:06

Rio - A menina de 5 anos atingida por uma bala perdida durante um confronto entre criminosos no Morro da Mineira , no Catumbi, recebeu alta na tarde desta segunda-feira (24) depois de ficar uma semana internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

Familiares postaram nas redes sociais um vídeo da criança, ainda no hospital, comemorando a liberação da equipe médica. A pastora Raquel Ferreira, de 34 anos, mãe da menina, comemorou e agradeceu a Deus pela alta da filha. Ela ainda divulgou fotos da roupa da vítima com marcas de sangue depois dela ser baleada.

"Hoje, louvo ao meu Deus. Glorifico e exalto aquele que é digno de todo o louvor. Como amo servir ao meu Pai Celestial. Hoje, eu estaria fazendo uma semana de luto, tirando as roupas, sapatos e brinquedos para doar. Três peças de roupas furadas e manchadas de sangue até o meio das costas. O que veio foi para matar ou deixar minha filha tetraplégica, mas meu Deus deu a vida. Como serva de Deus e pastora, nunca pensei em chegar em uma dimensão de luta como essa, mas hoje entendo. Quando Deus escolhe não adianta fugir ou se esconder. O propósito é certo. Deus é fiel o tempo todo. Vamos para casa!", escreveu.

A menina foi baleada quando estava indo para a escola junto com o pai, na última segunda-feira (17). Uma troca de tiros entre criminosos começou e um dos disparos acabou atingindo a criança. Ela foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde ficou internada com quadro estável. Durante a internação, familiares divulgaram vídeos dela se recuperando.

Suspeitos mortos

Segundo a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionados para checar a entrada de três vítimas de disparos de arma de fogo no Souza Aguiar no dia do confronto. Uma delas era a menina e as outras eram dois homens que estariam envolvidos na troca de tiros.

Os suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, morreram na unidade. Os policiais reforçaram o policiamento na região. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Menina baleada na Ilha

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o estado de saúde dela é estável. Nas redes sociais, uma tia reforçou que a melhora da sobrinha tem ficado acima de toda expectativa médica. "Nossa menina está tendo uma recuperação espetacular, a melhora dela tem sido magnífica. Só temos que bendizer, louvar a Deus e agradecer a cada um por todas as preces, todas as vibrações positivas. Deus colocou a mão em cada órgão afetado. Ela permanece firme e com sua fé inabalada. Mais um dia, mais uma vitória. Ela é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus", disse.

Os familiares fazem uma intensa corrente de oração pela menina desde que ela foi atingida. "Ela já está falando e já mandou um agradecimento a todos vocês que tem colocado o nome dela em suas intenções. Disse que está com o coração quentinho por todo carinho que tem recebido. Ela tem sentido dores, pois a sedação está com uma frequência menor, faz parte do tratamento. O quadro ainda é delicado por conta do ferimento, mas ela vai se recuperar, continuem torcendo por ela", contou a tia.

A menina foi baleada na rua de casa, enquanto voltava do balé com uma tia, conforme fazia todos os dias. Ela foi atingida por uma bala perdida na barriga durante um confronto entre policiais militares e criminosos na comunidade da Pixunas, na Ilha do Governador.

O caso está sendo investigado na 37ªDP (Ilha do Governador). As armas dos policiais foram apreendidas e encaminhadas para perícia. As imagens das câmeras corporais foram requisitadas para análise. A Delegacia de Homicídios da Capital auxilia no andamento das investigações para esclarecer os fatos. A Polícia Militar também instaurou um procedimento apuratório sobre o caso.