Incêndio em carro interdita Túnel Rebouças na noite desta segunda-feira (24) - Reprodução/Redes sociais

Incêndio em carro interdita Túnel Rebouças na noite desta segunda-feira (24)Reprodução/Redes sociais

Publicado 24/06/2024 19:30 | Atualizado 24/06/2024 19:44

Rio - Um carro pegou fogo na primeira galeria do Túnel Rebouças, sentido Centro do Rio, no início da noite desta segunda-feira (24). Por causa do ocorrido, o túnel neste sentido ficou completamente interditado por cerca de 50 minutos, causando um grande engarrafamento nas vias de acesso.

fotogaleria

O sentido Centro do túnel foi reaberto às 19h40, após os Bombeiros apagarem o incêndio. No entanto, uma faixa segue interditada. No sentido Lagoa, as galerias continuam operando em mão dupla. O Centro de Operações Rio pede para que motoristas redobrem a atenção ao circular no trecho. A orientação é para preferir o Túnel Santa Bárbara neste retorno para casa.

Em um vídeo gravado por um motorista que trafegava no túnel, sentido Zona Sul, é possível ver que a fumaça causada pelo incêndio tomou conta das galearias do trecho. Veja:

Não há informação de feridos no local.