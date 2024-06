O quartel de Jacarepaguá tenta combater às chamas na Região do Pinheiro - Redes Sociais

O quartel de Jacarepaguá tenta combater às chamas na Região do PinheiroRedes Sociais

Publicado 24/06/2024 20:36 | Atualizado 24/06/2024 22:11

Rio - Um incêndio de grande proporção atinge uma área de vegetação em Rio das Pedras, Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, na noite desta segunda-feira (24). Ninguém ficou ferido.

Bombeiros do quartel de Jacarepaguá tentavam apagar às chamas na Região do Pinheiro desde às 18h23. O incêndio foi combatido às 21h50, segundo os militares.

Nas redes sociais, moradores se queixaram dos transtornos na localidade ao longo do dia. Durante a madrugada e o início desta manhã, um intenso confronto entre milicianos e traficantes assustou quem mora na região. O bairro sofre com uma rotina de violência há mais de um ano, por conta da disputa de grupos rivais pelo controle do território.