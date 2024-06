Moradores afirmam que houve tiros, explosões e fogos foram estourados no confronto no Rio das Pedras - Reprodução/Redes Sociais

Moradores afirmam que houve tiros, explosões e fogos foram estourados no confronto no Rio das PedrasReprodução/Redes Sociais

Publicado 24/06/2024 08:25

Rio - A guerra entre criminosos provocou momentos de tensão em Rio das Pedras, na Zona Oeste, nesta segunda-feira (24). Moradores iniciaram a semana com um intenso confronto entre milicianos e traficantes, durante a madrugada e o início da manhã de hoje. A região sofre com uma rotina de violência há mais de um ano, por conta da disputa de grupos rivais pelo controle do território.

Segundo informações nas redes sociais, o tiroteio entre os bandidos teve início por volta das 3h e se estendeu até perto das 6h. Além dos tiros, moradores afirmam que ocorreram explosões e fogos foram estourados no confronto. Confira abaixo. Uma pessoa chegou a comentar que ouviu os disparos da Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. Relatos compartilhados por quem vive na região desabafam e lamentam a violência, que se tornou frequente.

"É muito triste o que está acontorcendo com o Rio das Pedras. Cresci naquele lugar, tenho um carinho enorme e nunca imaginei que viraria o que virou hoje", disse um. "Primeiro acordei com o tiroteio, agora acordei com os fogos. Vida de trabalhador de verdade nunca foi fácil. Rio das Pedras se tornou isso", declarou outro. "Hoje está difícil dormir nesse Rio das Pedras, foi tiro, foi bomba, 'foi' fogos… só queria dormir", lamentou mais um. "'Bala tá voando' em plena madrugada no Rio das Pedras. Está virando rotina", desabafou uma pessoa.

Até o momento, não há registro de feridos, prisões ou apreensões. Procurada, a Polícia Militar informou que o 18º BPM (Jacarepaguá) não realizou operação no local. Sob forte influência de milicianos, a região de Rio das Pedras e Gardênia Azul têm sido palco de invasões do Comando Vermelho (CV), que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. No ano passado, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram aos paramilitares para expulsar a facção, que conseguiu invadir partes desses locais.

