Bombeiros socorreram vítimas de uma explosão de uma lancha em Cabo Frio - Reprodução

Publicado 17/06/2024 14:50 | Atualizado 17/06/2024 18:28

Rio - Uma lancha explodiu e deixou dez pessoas feridas, incluindo um bebê e duas crianças, no início da tarde desta segunda-feira (17), em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. O incidente aconteceu próximo à Ilha do Japonês.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Cabo Frio e de São Pedro da Aldeia foram acionados para a ocorrência por volta das 12h35. As equipes socorreram três vítimas. Além delas, outras sete pessoas receberam ajuda de agentes da prefeitura da cidade.

De acordo com a corporação, os feridos foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e para o Hospital Central de Emergência (HCE). Ainda não há informações sobre as identificações e sobre os estados de saúde.

A Prefeitura de Cabo Frio informou que sete pessoas deram entrada no HCE, sendo um bebê, de 1 ano, e duas crianças, de 4 e 5. Todos os menores chegaram em estado grave e serão transferidos para hospitais especializados. A vítima de 5 anos será encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O bebê e a criança de 4 anos serão levadas para o Hospital Estadual Roberto Chabo (Herc), em Araruama, ainda na Região dos Lagos.

Também estão no HCE quatro adultos, sendo dois de 26 anos, um de 37 anos e um sem idade identificada. Desses quatro, dois seguem sendo avaliados e dois tiveram apenas escoriações leves. Já na UPA do Parque Burle, três pacientes de 21, 28 e 36 anos deram entrada estão com quadro já estabilizado.

Na tarde desta segunda, um homem e uma das crianças foram levados para o Herc. O adulto está estável e o menor grave. Já no Heat, o bebê chegou de helicóptero e também tem quadro considerado grave.

Uma mulher grávida, que também está entre os feridos e foi atendida primeiramente no Herc, foi transferida para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela e do seu bebê.

Informações preliminares apontam que o incidente aconteceu logo após a lancha abastecer. Todas as vítimas são turistas oriundos da cidade de Vitória, no Espírito Santo.

Investigação

Procurada, a Marinha informou que instaurará um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades sobre o incidente.

Segundo a corporação, militares da Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) enviaram uma lancha e uma moto aquática ao local para auxiliar as vítimas. As equipes verificaram os tripulantes sendo socorridos. A Marinha ainda destacou que não foi constatada poluição hídrica ocasionada pela embarcação acidentada, identificada como "Eye Sea".



Quando o inquérito for finalizado, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas.



A Marinha ainda ressaltou que incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e fluviais, além de pedidos de auxílio), (21) 2104-6119 e (21) 97515-7895 (diretamente com o Com1ºDN, para outros assuntos, inclusive denúncias).

Outros incidentes

Em maio, dois incidentes semelhantes aconteceram com lanchas em Cabo Frio. No dia 17, uma embarcação pegou fogo no mar da cidade , próximo à Ilha do Papagaio. Segundo informações preliminares, as chamas começaram na casa de máquinas do barco e alastraram pela embarcação. Os tripulantes tiveram que pular no mar.

Um homem ficou ferido. Diego Coelho, de 39 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Central de Emergência (HCE). Outras quatro pessoas recusaram remoção para a unidade.

Já no dia 10, uma outra lancha pegou fogo e explodiu no canal do Itajuru , próximo à Ilha do Japonê. Seis pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças. As vítimas tiveram queimaduras em mais de 50% do corpo.

No início de junho, três vítimas, que são da mesma família, receberam alta após ficarem 24 dias internadas em hospitais estaduais. Na ocasião, o casal Neli Eustáquia Paloma de Jesus, de 28 anos, Rafael Júnior de Oliveira Larangot, 38, e seus três filhos ficaram feridos.

Neli e o menino Gabriel, de 8 anos, foram liberados pela equipe médica do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, e seguiram em direção ao encontro do restante da família no Hospital Estadual Roberto Chabo (Herc), em Araruama, na Região dos Lagos.

No Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, estão Raphael Júnior de Oliveira Larangot, de 34 anos, e os seus filhos, Rafaela, 9, e Miguel, 4, com quadro estável. Já no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, estão Leni Eustáquia Paloma de Jesus, de 28 anos, e o filho Gabriel, 8, também com estado estável.